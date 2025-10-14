Українська правда
Богданов пояснив, чому збірна України пропустила гол у грі з Азербайджаном: помилилися два гравці

Микола Дендак — 14 жовтня 2025, 10:40
Дан Балашов (УАФ)

Колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Андрій Богданов розповів, хто з гравців національної команди помилився під час голу Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року з футболу.

Його слова передає Український футбол.

За словами Богданова, винуватцями голу є Ілля Забарний, який не вибив м'яч, а також Олексій Гуцуляк, оскільки він перебував не в позиції.

"Я думаю, що там більше позиційна помилка. Забарний повинен був грати в м'яч і вибивати його, але так трапилося, що Ілля черкнув м’яч назад – плюс Гуцуляк не в позиції перебував – азербайджанці вибігли, а їхній лівий захисник Джафаркулієв виконав хороший простріл. А те, що Миколенко забив у власні ворота – це просто нещасний випадок", – сказав Богданов.

Нагадаємо, матч Україна – Азербайджан у 4 турі кваліфікації чемпіонату світу-2026 завершився непростою перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:1. Після цього поєдинку Україна закріпилася на другому місці турнірної таблиці.

Найкращим гравцем зустрічі, на думку уболівальників та порталу SofaScore, став півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився голом та асистом.

