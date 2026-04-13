Федецький назвав фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар

Сергій Шаховець — 13 квітня 2026, 11:05
Колишній гравець збірної України Артем Федецький зробив прогноз на центральний матч 23-го туру УПЛ ЛНЗ – Шахтар.

Про це він розповів в інтерв'ю Спорт-Експрес Україна.

На думку Федецького, "гірники" мають чималий досвід вирішальних поєдинків на внутрішній арені та в єврокубках. Цей фактор має зіграти вирішальну роль.

"Шахтар – більш досвідчена команда за ЛНЗ, а у таких лобових, принципових матчах саме цей аспект часто грає вирішальну роль. Тому, на мою думку, фаворитами все ж є "гірники". Та я б не сказав, що гра у Черкасах є вирішальною в боротьбі за золоті нагороди в УПЛ – в календарі ще вистачає хороших матчів, де і ЛНЗ, і Шахтар можуть втратити очки", – сказав Федецький.

Команда Арди Турана гратиме поєдинок у Черкасах на тлі втоми після матчу Ліги конференцій проти АЗ (3:0). Торік ЛНЗ вже скористався проблемами Шахтаря, здобувши розгромну перемогу в першому колі (4:1).

"На руку ЛНЗ може зіграти той факт, що лише в четвер Шахтар грав у Лізі конференцій. Так, перемогли, емоції хороші, на психологічному підйомі команда, але хлопці Турана будуть втомленими від перельотів-переїздів і матчу через три дні на четвертий. У Шахтаря вже були проблеми на внутрішній арені після єврокубків, ЛНЗ може цим скористатися", – додав Федецький.

Нагадаємо, що матч між ЛЗ та Шахтарем відбудеться у понеділок, 13 квітня. Поєдинок розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Битва за лідерство, останній шанс Металіста 1925 і боротьба за Європу: анонс 23 туру УПЛ

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Шахтар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,95. На успіх ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 5,17, на нічию – 3,39

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

