Битва за лідерство, останній шанс Металіста 1925 і боротьба за Європу: анонс 23 туру УПЛ

Українська Прем'єр-ліга виходить на фінішну пряму. Інтрига в боротьбі за чемпіонство досягла свого апогею, адже Шахтар та ЛНЗ не мають наміру завчасно віддавати трофей прямому конкуренту. Не менша напруга йде за бронзовий комплект нагород та четверте єврокубкове місце.

"Чемпіон" підготував традиційний розбір програми 23-го туру УПЛ.

П'ятниця, 10 квітня

13:00. Полтава – Полісся

18:00. Рух – Колос

Субота, 11 квітня

13:00. Карпати – Олександрія

15:30. Металіст 1925 – Динамо

18:00. Верес – Оболонь

Неділя, 12 квітня

13:00. Кудрівка – Кривбас

15:30. Зоря – Епіцентр

Понеділок, 13 квітня

13:00. ЛНЗ – Шахтар

Полтава не збирається дарувати очки фаворитам

Програму туру відкриє поєдинок у Кропивницькому, де зустрінуться Полтава та Полісся. Формально "містяни" ще не попрощалися з елітним дивізіоном, хоча шанси на порятунок тануть з кожним матчем.

Втім, попередній поєдинок Полтави з Олександрією (3:3) довів, що підопічним Павла Матвійченка та Ігоря Тимченка не бракує бійцівських якостей. Можна не сумніватися, що до завершення чемпіонату команда з Полтави створить проблеми фаворитам.

Полісся у 22-му турі теж зіграло внічию з Вересом (1:1), але з іншим підтекстом. Житомиряни не зуміли скористатися поразкою Динамо та відірватися від конкурента. Тож у поєдинку з Полтавою команду Руслана Ротаня влаштує лише перемога.

ФК Полісся

Рух на межі вильоту

Перед зимовою перервою Рух перебував на комфортній 10-й позиції. Проте пнавесні програшна шестиматчева серія перемістила "жовто-чорних" до зони перехідних матчів.

У першому колі команда Івана Федика у Ковалівці перемогла Колос (2:0). Тож у "хліборобів" буде додатковий стимул взяти реванш за прикру поразку. Ковалівці на виїзді почуваються впевненіше, ніж вдома. Обом командам вкрай потрібні очки, але для львів'ян вони важливіші.

ФК Рух

Фернандес відчув смак перемог

Львівські Карпати створили найбільшу сенсацію в минулому турі, перегравши у Києві Динамо (1:0). Ця звитяга додасть впевненості команді Франа Фернандеса, який ще місяць тому був на межі звільнення. Загалом переможна серія львів'ян триває вже три матчі. Показово, що у цих поєдинках підопічні іспанця зберегли ворота "сухими".

Фран Фернандес ФК Карпати

У 23-му турі "леви" зіграють проти Олександрії Володимира Шарана, яка бореться за виживання в еліті. Матч проти Кудрівки (1:1) довів, що у "зелено-білих" можуть бути проблеми з командами з нижньої частини таблиці. До того ж, українські команди мають звичку провалюватися після перемог над лідерами чемпіонату.

ФК Олександрія

Як Динамо та Металіст 1925 виглядатимуть без лідерів?

Співголовним матчем туру стане поєдинок у Житомирі, де зустрінуться Металіст 1925 та Динамо. Обидва суперники зіграють без своїх лідерів – Івана Калюжного та Матвія Пономаренка, які синхронно примудрилися заробити червоні картки.

Це великі втрати для обох колективів. "Супер Іван" у нинішньому чемпіонаті пропустив лише один матч, в якому харків'яни зазнали поразки від Зорі (1:3).

Іван Калюжний проти Миколи Шапаренка ФК Динамо

Для Динамо втрата Пономаренка не менш болюча. Навесні 20-річний бомбардир забив половину голів "біло-синіх" у чемпіонаті – 7 з 14. Його прямі конкуренти Герреро та Бленуце не вражають, а румун взагалі не потрапляв до заявки при Ігорі Костюку. Цілком можливо, що на вістрі вийде Ярмоленко, якому потрібно забивати голи задля рекорду.

Для Металіста 1925 перемога над Динамо дозволить повернутися у боротьбу за 3-4-ті місця. Наразі різниця між командами складає 6 очок, до того ж харків'яни мають гру в запасі.

Розбірки середняків

Ціла група команд перебуває поблизу зони перехідних матчів, в якій ніхто не хоче опинитися за підсумком чемпіонату. А для цього потрібно забирати очки в прямих конкурентів.

Верес та Оболонь у весняній частині першості не вражають стабільністю, але їхні поєдинки точно не бувають нудними. Достатньо згадати їхні матчі у попередньому турі, коли Полісся та Зоря не дорахувалися залікових балів.

Не менш інтригуючим буде матч між Кудрівкою та Кривбасом. Команда Патріка ван Леувена помітно здала оберти, а дебютанти УПЛ вміють здобувати важливі очки.

Наставники Зорі та Епіцентра сповідують яскравий атакувальний футбол, а тому їхнє протистояння обіцяє бути результативним.

ФК Епіцентр

Чи готовий ЛНЗ створити чергову сенсацію?

У центральному матчі туру зустрінуться головні претенденти на "золото" – ЛНЗ та Шахтар. Команди йдуть "нога в ногу" та не збираються поступатися лідерством.

У першому колі команда Віталія Пономарьова розгромила Шахтар з рахунком 4:1. Болюча поразка стала серйозним уроком для Арди Турана.

Арда Туран і Віталій Пономарьов ФК Шахтар

"Гірники" гратимуть на тлі втоми після чвертьфіналу Ліги конференцій з АЗ. Торік "фіолетові" сповна скористалися зайнятістю донеччан на кілька фронтів. Шахтар зробив висновки з попередніх матчів, щоб зменшити навантаження на футболістів – ротація складу, зміна логістики. Чи принесе це результат – дізнаємося у понеділок, 13 квітня.