Переговори щодо призначення Андреа Пірло на посаду головного тренера збірної Італії можуть зірватися через його співпрацю з російською букмекерською компанією "Fonbet".

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначається, переговори, які вже майже добігли до фіналу, тепер зупинилися через те, що Пірло є амбасадором "Fonbet". З приводу можливого найму 47-річного наставника, котрий має зв'язки з РФ, висловилася проти низка італійських політиків.

Серед них зокрема віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічієрно. Вона зазначила, що Пірло неодноразово потурав своїми діями нормалізації режиму Володимира Путіна на тлі бомбардувань України з боку військових сил Росії.

Також проти призначення Пірло висловився депутат від партії Європа+ Бенедетто Делла Ведова, який наголосив на тому, що попри відсутність санкцій проти букмекерських компаній з боку європейського законодавства, італійський тренер повинен був задуматися над наслідками своїх вчинків.

Директор Демократичної партії Мауро Берруто зауважив, що головний тренер "Скуадрі Адзуррі" повинен мати інституційну бездоганність, а лідер партії Дія Карло Календа висловився більш категорично, відзначивши, що кожен, хто має або мав зв'язки з РФ після 2022 року, не має права працювати на національних посадах в Італії.

Хоч і Пірло може розірвати контракт з "Fonbet" в односторонньому порядку та без штрафних санкцій, Італійська федерація футболу (FIGС) проведе своє розслідування причетності Пірло до російської компанії. Сам фахівець хоче особисто зустрітися з президентом вищого футбольного органу Джованні Малаго.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Андреа Пірло погодився очолити збірну Італії.

Варто також зазначити, що окрім ролі амбасадора російської компанії "Fonbet", чемпіон світу-2006 у складі збірної Італії разом зі своїм колишнім напарником у збірній Марком Матерацці відвідав суперфінал Кубку Росії між Спартаком та Краснодаром.