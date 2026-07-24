Пірло погодився очолити збірну Італії – інсайдер

Чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії Андреа Пірло погодився очолити національну команду.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

47-річний фахівець прийняв усну пропозицію і незабаром підпише довгостроковий контракт. Про угоду оголосять найближчими днями.

Раніше Жузеп Гвардіола відхилив пропозицію від Федерації футболу Італії. Після цього Пірло став беззаперечним фаворитом на посаду наставника "Скуадри адзурри".

Наразі Пірло працює в ОАЕ з клубом ФК Юнайтед, контракт розрахований до літа 2027 року.

Нагадаємо, посада головного тренера збірної Італії стала вакантною після того, як у квітні її покинув Дженнаро Гаттузо, не зумівши вивести команду на чемпіонат світу 2026 року.