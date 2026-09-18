З Росії зняли всі санкції у хокеї на траві
Міжнародна федерація хокею на траві (FIH) зняла всі санкції з Росії.
Про це повідомив Міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов.
FIH допустила російських спортсменів і команди до міжнародних змагань без будь-яких обмежень – з прапором, гімном та іншою національною символікою. Також було знято заборону на проведення міжнародних турнірів на території Росії.
Таким чином, були скасовані всі санкції щодо Росії, накладені після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
FIH стала 21-ю міжнародною федерацією, яка скасувала накладені на Росію санкції. Цей процес прискорився після того, як 7 липня МОК поновив у статусі Олімпійський комітет Росії (ОКР).
Зазначимо, що хокей на траві входить у програму літній Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі (США).