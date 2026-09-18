IBU відмовився поновити членство Росії та Білорусі

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив не поновлювати в правах Росію та Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба Федерації біатлону України.

Відповідне рішення IBU ухвалив під час свого 17-го Конгресу, який проходить із 17 до 20 вересня у німецькому Берхтесгадені. Голосування щодо долі Росії та Булорусі відбулося у п'ятницю, 18 вересня.

Також IBU визначив умови для поновлення членства Росії та Білорусі. Серед них – дистанціювання від війни в Україні та відсутність залучення спортсменів і представників федерацій до збройних сил.

У червні поточного року Союз біатлоністів Росії надіслав до IBU документи про нібито виконання цих умов. Після їх розгляду Виконавча рада IBU встановила, що вимоги не виконані, що і стало підставою для відмови в поновленні членства.

Це значить, що у новому сезоні російські та білоруські спортсмени в сезоні-2026/27 не матимуть права брати участь у міжнародних змаганнях ні в якому статусі.

Місяць тому повідомлялося про те, що питання повернення Росії та Білорусі на Конгресі в Берхтесгадені навіть не розглядатиметься.