Росіяни двома авіабомбами зруйнували будинок української біатлоністки

Унаслідок російського удару по Сумах було повністю зруйновано будинок юної української біатлоністки Марти Герко.

Про це повідомила Федерація біатлону України.

16 вересня російські окупанти скинули на житлову забудову дві керовані авіабомби. Батьки спортсменки вчасно відреагували на повідомлення про пуски КАБів та встигли сховатися.

Марта в цей час поверталася зі школи додому й у момент вибухів перебувала зовсім поруч із місцем удару.

Дівчина та її батьки дивом не постраждали. Водночас родина повністю втратила своє житло внаслідок російської атаки.

Напередодні російська ракета знищила квартиру відомої української тенісистки Даяни Ястремської в Одесі.