FIS пом’якшила критерії допуску російських лижників

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) оприлюднила оновлені критерії нейтральності для спортсменів із Росії та Білорусії на сезон-2026/27 на підставі рішення, ухваленого 2 вересня Радою FIS.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Як і очікувалося, критерії набуття спортсменами "нейтрального" статусу пом'якшили. Якщо раніше підставою для відмови в "нейтральному" статусі були будь-які зв'язки з силовими структурами Росії та Білорусі чи афілійованими організаціями на даний момент чи у минулому, то тепер відмовлятимуть лише тим, хто уклав угоду з тією чи іншою силовою структурою добровільно і продовжує й надалі її представляти.

Таким чином, тепер строкова служба в армії РФ не вважатиметься підставою для відмови в "нейтральному" статусі, вона розцінюється не як добровільна співпраця із силовими структурами.

Оскільки підставою для відмови в "нейтральному" статусі тепер є лише чинна співпраця з силовими структурами, допуск до міжнародних змагань зможуть отримати лижники, які перед поданням заявки на "нейтральний" статус припинять співпрацю з силовими структурами.

Також тепер прибрано пункт про те, що підставою для відмови в "нейтральному" статусі є співпраця з афілійованими з силовими структурами організаціями на кшталт спортивних клубів ЦСКА та Динамо. Себто, відмовлятимуть у допуску до міжнародних змагань лише діючим кадровим працівникам силових структур.

При цьому в оновлених критеріях збережено пункт про відмову в "нейтральному" статусі для спортсменів, які відкрито і публічно демонструють підтримку військової агресії Росії проти України. Ймовірно, цей пункт не дозволить допустити до міжнародних змагань таких людей як Олександр Большунов чи Вероніка Степанова. Проте даний критерій прописаний доволі розмито та потребує додаткових пояснень від представників FIS, яких наразі немає.

Заявки на отримання "нейтрального" статусу прийматимуться до 15 грудня. При цьому, після цієї дати у FIS збережеться право позбавити "нейтрального" статусу спортсменів, які його вже отримали.