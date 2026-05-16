Чемпіони світу 2006 року в складі збірної Італії вирішили відвідати фінал Кубку Росії в Москві

Чемпіони світу 2006 року у складі збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці прийняли запрошення від РФС відвідати суперфінал Кубку Росії між Спартаком та Краснодаром, який 24 травня пройде на стадіоні "Лужники" в Москві.

Про це повідомила пресслужба РФС.

Колишні футболісти стануть "почесними гостями" матчу.

Андреа Пірло в період з 2001 по 2006 рік виступав з Андрієм Шевченком у Мілані, з яким завоював безліч трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів у 2003 році. Кар'єру футболіста завершив у 2017-му.

Матерацці на клубному рівні грав за Перуджу, Евертон, Інтер, Ченнаїн та інші італійські команди.

Обидва є чемпіонами світу у складі збірної Італії, яка у 2006 році в серії пенальті здолала команду Франції.

Раніше до Москви їздив легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті. Сам ексфутболіст заявив, що для нього це велика честь.