Чемпіони світу 2006 року в складі збірної Італії вирішили відвідати фінал Кубку Росії в Москві
Чемпіони світу 2006 року у складі збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці прийняли запрошення від РФС відвідати суперфінал Кубку Росії між Спартаком та Краснодаром, який 24 травня пройде на стадіоні "Лужники" в Москві.
Про це повідомила пресслужба РФС.
Колишні футболісти стануть "почесними гостями" матчу.
Андреа Пірло в період з 2001 по 2006 рік виступав з Андрієм Шевченком у Мілані, з яким завоював безліч трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів у 2003 році. Кар'єру футболіста завершив у 2017-му.
Матерацці на клубному рівні грав за Перуджу, Евертон, Інтер, Ченнаїн та інші італійські команди.
Обидва є чемпіонами світу у складі збірної Італії, яка у 2006 році в серії пенальті здолала команду Франції.
Раніше до Москви їздив легенда Роми та збірної Італії Франческо Тотті. Сам ексфутболіст заявив, що для нього це велика честь.