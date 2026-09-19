Горда представляти Францію: російська тенісистка – про зміну громадянства

Росіянка Анна Блінкова (94) висловилась про зміну спортивного громадянства на французьке.

Вона це зробила на власній сторінці в інстаграмі.

Тенісистка заявила, що щаслива представляти Францію, де вона живе із 2017 року:

"Після всіх цих років, проведених у Франції, між моїм містом Каннами та турнірами, ця країна стала для мене набагато більшим, ніж просто місцем для тренувань: вона стала моїм домом. Я безмежно щаслива та горда тим, що відтепер можу представляти Францію на світових аренах. Дякую всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Відкривається нова сторінка, і мені не терпиться написати її разом із вами. Моя гордість – грати на кортах Ролан Гаррос. У себе вдома, на вулицях Канн. Я люблю грати на турнірах у Франції. Завжди віддавати себе на максимум", – написала Блінкова.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення громадянство змінили вже 16 російських тенісисток. Блінкова стала четвертою серед тих, хто перейшов під прапори Франції після Варвари Грачової, Ксенії Євремової та Ярослави Барташевич.

Вона наразі є другою ракеткою цієї країни. Лідерує в національному рейтингу Діан Паррі (30).