Скандальний вінгер Ліги 1 перейшов до Фенербахче за 39 мільйонів євро

Скандальний вінгер французького Марселя Мейсон Грінвуд став гравцем турецького Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба "Жовтих канарок".

Контракт з гравцем розрахований на чотири роки співпраці – до червня 2030 року. Сума трансферу склала 39 мільйонів євро, яку турецький клуб виплатить "Олімпійцям" протягом трьох років. Крім того, Фенербахче зазначає, що виплатить внесок за підтримку згідно регламенту ФІФА.

Зауважимо, що у сезоні-25/26 нападник відіграв 45 поєдинків, у яких відзначився 26 голами та віддав 11 асистів. Загалом Грінвуд є вихованцем англійського Манчестер Юнайтед, за першу команду котрого провів 129 матчів (35 забитих м'ячів та 12 результативних передач).

Проте Грінвуда відсторонили від футболу у 2022 році після того, як його колишня дівчина звинуватила футболіста у спробі зґвалтування та нападі з нанесенням тілесних ушкоджень.

Згодом, у лютому 2023 року, з Грінвуда зняли ці звинувачення. Пізніше нападник перейшов до іспанського Хетафе на правах оренди.