Фенербахче за 45 млн євро підпише Грінвуда – інсайдер

Вінгер Марселя Мейсон Грінвуд ухвалив рішення продовжити кар'єру в турецькому Фенербахче.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сума трансферу 24-річного англійця складе 45 млн євро. Гравець підпише чотирирічний контракт - до літа 2030 року. Його зарплата складе 8 млн євро на сезон, ще 2 млн передбачено, як бонуси.

Марсель купив Грінвуда влітку 2024 року у Манчестер Юнайтед за 26 млн євро. Контракт Мейсона розрахований до кінця червня 2029-го.

Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 55 мільйонів євро. У футболці "провансальців" він провів 81 матч, у яких забив 48 голів та віддав 17 асистів.

Раніше повідомлялося, що Рома погодила умови особистого контракту з Грінвудом.