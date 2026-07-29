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Зірка Мілана відмовив Фенербахче заради Галатасарая

Олег Дідух — 29 липня 2026, 15:31
Зірка Мілана відмовив Фенербахче заради Галатасарая
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер Мілана та збірної Португалії Рафаел Леау вирішив продовжити кар'єру в Галатасараї.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

Тривалий час Фенербахче був головним претендентом на Леау. Проте португалець вимагав зарплату в розмірі 10+2 мільйонів євро на рік, Фенербахче задовольняти такі фінансові апетити гравця не був готовий.

Саме тому, вперед у боротьбі за Леау вирвався Галатасарай, який уже узгодив умови особистого контракту з португальцем. Окрім фінансового аспекту, на аргументом на користь Галатасараю також став той факт, що цей клуб гарантовано виступить у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, в той час як Фенербахче ще доведеться долати кваліфікацію.

Нагадаємо, що у Мілані португалець виступає з серпня 2019-го. Від моменту трансферу Леау провів у футболці італійського клубу 291 поєдинок (80 голів та 65 асистів). Разом із "россонері" ставав чемпіоном Італії (2021/22) та володарем Суперкубку країни (2024/25).

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