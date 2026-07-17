Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Відомий інсайдер оцінив шанси на переїзд зірки Манчестер Юнайтед у Туреччину

Софія Кулай — 17 липня 2026, 08:02
Відомий інсайдер оцінив шанси на переїзд зірки Манчестер Юнайтед у Туреччину
Маркус Рашфорд
Getty Images

Лівий вінгер збірної Англії Маркус Рашфорд не налаштований переїжджати до Туреччини влітку 2026 року.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Зазначається, що ніяких перемовин щодо можливого переходу у Фенербахче не було. 28-річний футболіст повернеться до розташування Манчестер Юнайтед, де із ним хоче попрацювати головний тренер "червоних дияволів" Майкл Каррік.

Однак Маркус все ще може покинути англійську команду у разі пропозиції від якогось із топових клубів.

Чинний контракт Рашфорда з МЮ розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулий сзеон-2025/26 англійський футболіст провів у каталонській Барселоні. У футболці "блаугранас" провів 49 матчів, у яких відзначився 14 голами та 14 асистами.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.

Сам досвідчений футболіст запевняв, що визначиться зі своїм майбутнім після закінчення чемпіонату світу-2026.

Читайте також :
"Крадіжка" у Роми: Ювентус підписав учасника ЧС-2026
Манчестер Юнайтед Фенербахче Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Дочекаюсь завершення ЧС-2026: Рашфорд – про свій трансфер
Манчестер Юнайтед визначився щодо майбутнього Рашфорда у Барселоні
Зірка збірної Англії індивідуально готується до ЧС-2026 на базі Інтера
Барселона проведе переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Рашфорда
Рашфорд готовий піти на жертви, щоб продовжити виступи за Барселону – ЗМІ

Останні новини