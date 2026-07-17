Відомий інсайдер оцінив шанси на переїзд зірки Манчестер Юнайтед у Туреччину

Лівий вінгер збірної Англії Маркус Рашфорд не налаштований переїжджати до Туреччини влітку 2026 року.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Зазначається, що ніяких перемовин щодо можливого переходу у Фенербахче не було. 28-річний футболіст повернеться до розташування Манчестер Юнайтед, де із ним хоче попрацювати головний тренер "червоних дияволів" Майкл Каррік.

Однак Маркус все ще може покинути англійську команду у разі пропозиції від якогось із топових клубів.

Чинний контракт Рашфорда з МЮ розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що минулий сзеон-2025/26 англійський футболіст провів у каталонській Барселоні. У футболці "блаугранас" провів 49 матчів, у яких відзначився 14 голами та 14 асистами.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд готовий піти на фінансові жертви, аби продовжити виступи за Барселону. Він не хоче повертатися у Манчестер Юнайтед. У збереженні гравця особисто зацікавлений головний тренер каталонського клубу Ганс-Дітер Флік.

Сам досвідчений футболіст запевняв, що визначиться зі своїм майбутнім після закінчення чемпіонату світу-2026.