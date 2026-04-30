Капітана Фенербахче дискваліфікували на рік за ставки

Капітан турецького Фенербахче Мерт Хакан Яндаш отримав річну дискваліфікацію за ставки.

Про це повідомила Федерація футболу Туреччини.

Згідно з рішенням, 31-річний півзахисник відсторонений від участі у матчах на 12 місяців. Покарання пов'язане з діяльністю, що стосується ставок, однак остаточне рішення у кримінальній справі ще не ухвалене.

У стамбульському клубі різко відреагували на санкції, назвавши їх неприйнятними.

"Дисциплінарне покарання, винесене на підставі ще незавершеного судового розгляду у кримінальній справі, здатне завдати нашому футболістові шкоди, яку важко буде відшкодувати, і явно суперечить закону та принципам справедливості", – заявили в пресслужбі клуба.

У Фенербахче наголосили, що дотримуються принципу презумпції невинуватості та вважають рішення таким, що суперечить нормам права. Клуб уже готує апеляцію до Федерації футболу Туреччини.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року в Туреччині відбувся "бетинговий землетрус": через ставки під слідством опинилася понад тисяча гравців і сотні арбітрів.

Також у Мілані поліція заарештувала чотирьох лідерів організації, яка надавала пакет послуг спортсменам Серії А та Формули-1, до якого входили ескорт, звеселяючий газ та багато іншого.