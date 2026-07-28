Фенербахче готує пропозицію для лідера Мілана

Фенербахче планує зробити офіційну пропозицію Мілану щодо потенційного трансферу лідера команди Рафаела Леау під час особистої зустрічі з представниками "россонері".

Про це інформує Фабріціо Романо.

Турецький клуб спробує виграти у боротьбі за 27-річного лівого вінгера збірної Португалії.

Зазначається, що керівництво італійського гранда не має наміру розглядати пропозицію оренди, а рішення буде за Міланом та самим атакувальним футболістом.

Хоча раніше була інформація, що "россонері" хочуть виручити за свого лідера щонайменше 60 мільйонів євро, а також у клубі готові розглянути оренду з опцією викупу за 70 мільйонів.

Чинний контракт Леау з Міланом розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 50 мільйонів євро.

Рафаелем також цікавився англійський Тоттенгем.

Нагадаємо, що у Мілані португалець виступає з серпня 2019-го. Від моменту трансферу Леау провів у футболці італійського клубу 291 поєдинок (80 голів та 65 асистів). Разом із "россонері" ставав чемпіоном Італії (2021/22) та володарем Суперкубку країни (2024/25).