У Норвегії закликали скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

Олександр Булава — 28 квітня 2026, 15:30
У Норвегії закликали скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Трамп та Інфантіно
скріншот

Керівниця федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс розкритикувала Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.

Її слова передає Reuters.

"Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА – с вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно.

Ми вважаємо важливим для футбольних федерацій, конфедерацій, а також для ФІФА уникати ситуацій, коли ця дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів. Такі премії зазвичай будуть дуже політизованими, якщо немає належних інструментів і досвіду, щоб забезпечити їхню незалежність – через журі, критерії тощо.

Це робота на повний робочий день, вона дуже чутлива. Я думаю, що з погляду ресурсів, мандату, але найголовніше — з погляду управління, цього слід також уникати й надалі", – с заявила Клавенесс.

У норвезькій федерації підтримати ініціативу організації FairSquare щодо розслідування процесу вручення премії.

"У таких питаннях мають існувати механізми стримувань і противаг. Цю скаргу від FairSquare слід розглядати у прозорі строки, а обґрунтування та висновки мають бути відкритими", – с розповіла Клавенесс.

Премія миру, про яку оголосили 5 листопада, призначення для відзначення осіб, що допомогли об'єднати людей в усьому світі задля миру. Премія буде вручатися особам, які вжили виняткових заходів для досягнення миру та об'єднання людей.

Згодом Джанні Інфантіно особисто вручив нагороду Дональду Трампу під час жеребкування ЧС-2026.

ФІФА Дональд Трамп

ФІФА

