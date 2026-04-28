У Норвегії закликали скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Керівниця федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс розкритикувала Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.
Її слова передає Reuters.
"Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА – с вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно.
Ми вважаємо важливим для футбольних федерацій, конфедерацій, а також для ФІФА уникати ситуацій, коли ця дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів. Такі премії зазвичай будуть дуже політизованими, якщо немає належних інструментів і досвіду, щоб забезпечити їхню незалежність – через журі, критерії тощо.
Це робота на повний робочий день, вона дуже чутлива. Я думаю, що з погляду ресурсів, мандату, але найголовніше — з погляду управління, цього слід також уникати й надалі", – с заявила Клавенесс.
У норвезькій федерації підтримати ініціативу організації FairSquare щодо розслідування процесу вручення премії.
"У таких питаннях мають існувати механізми стримувань і противаг. Цю скаргу від FairSquare слід розглядати у прозорі строки, а обґрунтування та висновки мають бути відкритими", – с розповіла Клавенесс.
Премія миру, про яку оголосили 5 листопада, призначення для відзначення осіб, що допомогли об'єднати людей в усьому світі задля миру. Премія буде вручатися особам, які вжили виняткових заходів для досягнення миру та об'єднання людей.
Згодом Джанні Інфантіно особисто вручив нагороду Дональду Трампу під час жеребкування ЧС-2026.