У Норвегії закликали скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп

Керівниця федерації футболу Норвегії Лізе Клавенесс розкритикувала Премії миру ФІФА, яку організація започаткувала у 2025 році.

Її слова передає Reuters.

"Ми хочемо, щоб її скасували. Ми не вважаємо, що це входить до мандату ФІФА – с вручати таку нагороду. Ми вважаємо, що вже існує Нобелівський інститут, який виконує цю роботу незалежно.

Ми вважаємо важливим для футбольних федерацій, конфедерацій, а також для ФІФА уникати ситуацій, коли ця дистанція від державних лідерів ставиться під сумнів. Такі премії зазвичай будуть дуже політизованими, якщо немає належних інструментів і досвіду, щоб забезпечити їхню незалежність – через журі, критерії тощо.

Це робота на повний робочий день, вона дуже чутлива. Я думаю, що з погляду ресурсів, мандату, але найголовніше — з погляду управління, цього слід також уникати й надалі", – с заявила Клавенесс.