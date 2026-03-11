Інфантіно повідомив про згоду Дональда Трампа на участь збірної Ірану в чемпіонаті світу-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно за підсумками зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що очільник США підтвердив можливість участі збірної Ірану на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це він написав у своїй сторінці на Інстаграм.

Очільник футбольної організації розповів, що обговорив із президентом Сполучених Штатів статус підготовки до турніру за 93 дні до його початку

"Сьогодні ввечері я зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, щоб обговорити стан підготовки до майбутнього чемпіонату світу з футболу та зростаюче хвилювання, оскільки до його початку залишилося всього 93 дні".

За словами Інфантіно, при зустрічі було заторкнуто поточну ситуацію навколо Ірану та кваліфікації національної збірної цієї країни на світову першість. Президент ФІФА зазначив, що Трамп підтвердив готовність прийняти іранську команду на змаганнях у США.

"Ми також обговорили поточну ситуацію в Ірані та той факт, що іранська команда кваліфікувалася для участі в чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Під час обговорення президент Трамп ще раз наголосив, що іранська команда, звичайно, може брати участь у турнірі в США.

Зараз, як ніколи раніше, нам усім потрібні такі події, як Чемпіонат світу з футболу, щоб об'єднати людей, і я щиро дякую президенту Сполучених Штатів за його підтримку, яка ще раз доводить, що футбол об'єднує світ".

Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільну операцію проти Ірану. У відповідь іранські сили атакували ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт.

Раніше генеральний директор Федерації футболу США Джей Ті Бетсон також підтримав приїзд іранської збірної попри початок масштабної військової операції між країнами.

Хоча президент Федерації футболу Ірану заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі чемпіонату світу у Сполучених Штатах після початку конфлікту.

Іран потрапив до групи G на чемпіонаті світу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. В останньому турі групового етапу іранці зіграють проти Єгипту в Сіетлі 26 червня.

Збірна США гратиме в групі D. Опонентами будуть команди Парагваю, Австралії та переможець європейського плейоф (Словаччина – Косово та Туреччина – Румунія).