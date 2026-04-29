Білий дім відповів критикам вручення Трампу Премії миру від ФІФА: Вони страждають на важку форму "антитрампізму"

Речник Білого дому Девіс Інгл відповів на критику стосовно нагородження американського президента Дональда Трампа Премією миру ФІФА, заявивши, що у світі більше немає людей, які б більше заслужили отримати цю відзнаку.

Його слова передає Reuters.

"У світі немає нікого, хто б більше заслуговував на першу в історії премію ФІФА за мир, ніж президент Трамп. Той, хто думає інакше, явно страждає на важку форму "синдрому антитрампізму".

Також Білий дім зауважив, що зовнішня політика Трампа завершила вісім війн менш ніж за рік.

Як зазначається, рішення організації нагородити Трампа викликало засудження з боку правозахисних груп та активістів. Австралійський футболіст Джексон Ірвін заявив, що ця нагорода є знущанням з політики ФІФА щодо прав людини. Федерація футболу Норвегії також закликала скасувати премію.

Нагадаємо, що Дональд Трамп отримав першу в історії Премію миру ФІФА у грудні 2025 року під час жеребкування чемпіонату світу. Нагороду, яка призначена для відзначення осіб за виняткові заходи для досягнення миру, йому вручив особисто президент організації Джанні Інфантіно.