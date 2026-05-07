Чемпіон ММА

Трамп зустрівся з учасниками бійцівського шоу UFC у Білому домі

Сергій Шаховець — 7 травня 2026, 18:09
Дональд Трамп з бійцями ММА
x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті провів зустріч із бійцями турніру UFC Freedom 250, який відбудеться у Білому домі.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Серед бійців були присутні зірки ММА: Ілія Топурія, Джастін Гейджі, Алекс Перейра та Сиріл Ган.

Під час зустрічі Трамп показав фотографії октагону, який буде розміщений на Південному газоні Білого дому, а також глядацьких місць на 4 тисячі осіб.

Нагадаємо, що бійцівське шоу UFC Freedom 250 на території Білого дому відбудеться 14 червня на честь 250-річчя прийняття Декларації незалежності США. Організатори турніру вже представили список поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп нещодавно відвідав турнір UFC 327, який відбувся в Маямі.

