Трамп зустрівся з учасниками бійцівського шоу UFC у Білому домі
Дональд Трамп з бійцями ММА
x.com/WhiteHouse
Президент США Дональд Трамп в Овальному кабінеті провів зустріч із бійцями турніру UFC Freedom 250, який відбудеться у Білому домі.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Серед бійців були присутні зірки ММА: Ілія Топурія, Джастін Гейджі, Алекс Перейра та Сиріл Ган.
Під час зустрічі Трамп показав фотографії октагону, який буде розміщений на Південному газоні Білого дому, а також глядацьких місць на 4 тисячі осіб.
Нагадаємо, що бійцівське шоу UFC Freedom 250 на території Білого дому відбудеться 14 червня на честь 250-річчя прийняття Декларації незалежності США. Організатори турніру вже представили список поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп нещодавно відвідав турнір UFC 327, який відбувся в Маямі.