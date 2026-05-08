Трамп обурився високими цінами на матчі ЧС-2026

Президент США Дональд Трамп розкритикував високі ціни на квитки на матчі чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє New York Post.

Політик заявив, що не заплатив би тисячу доларів за квиток на перший матч США на Мундіалі проти Парагваю, який відбудеться 12 червня.

"Я не знав про таку цифру. Я б, звичайно, хотів бути там, але, чесно кажучи, я б теж не заплатив. Якщо люди з Квінза і Брукліна, всі ті, хто любить Дональда Трампа, не зможуть піти, я був би розчарований", – сказав Трамп.

Водночас президент США розхвалив організаторів ЧС-2026, назвавши турнір комерційно успішним.

"Я знаю, що це надзвичайно успішно. Вони б'ють усі рекорди. Такого ще ніколи не було", – додав Трамп.

Зазначимо, що чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Турнір триватиме з 11 червня по 19 липня. Вперше в історії турніру в ньому візьмуть участь 48 збірних.

