П'ять футболісток збірної Ірану за допомогою поліції втекли з розташування команди після Кубку Азії в Австралії

П'ять футболісток жіночої збірної Ірану за допомогою поліції втекли з розташування команди після завершення Кубку Азії, який проходив в Австралії.

Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, поліція допомогла п'ятьом футболісткам команди, які пропустили вечерю, покинути готель ввечері у понеділок за місцевим часом.

Зазначається, що ФІФА, Азійська конфедерація футболу та уряд Австралії раніше вели перемовини щодо продовження перебування збірної в країні після початку військових ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Водночас державне телебачення Ірану вже назвало футболісток "зрадницями під час війни" через мовчання під час виконання гімну на Кубку Азії.

Жіноча збірна Ірану достроково завершила виступи на турнірі на груповому етапі, програвши усі три матчі у групі A, посівши четверте місце.

Там часом президент США Дональд Трамп закликав уряд Австралії надати притулок іранським футболісткам.

"Австралія робить жахливу гуманітарну помилку, дозволяючи збірній Ірану з жіночого футболу повернутися до Ірану, де їх, найімовірніше, буде вбито. Не робіть цього, пане прем'єр-міністре, надайте їм притулок. Сполучені Штати приймуть їх, якщо ви цього не зробите. Дякую за увагу до цього питання", – написав Трамп у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що Іран не братиме участі в Паралімпійських іграх 2026, які 6 березня стартували в Італії. У змаганнях планувалася участь одного параатлета – Абулфазла Хатібі Міанеї, який мав змагатися в лижних перегонах 10 та 11 березня.