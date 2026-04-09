Президенти Динамо та Шахтаря відвідають похорони Луческу

Президенти київського Динамо та донецького Шахтаря, Ігор Суркіс і Рінат Ахметов, відвідають похорони Мірчі Луческу.

Про це повідомляє ProSport.

"Клуби Шахтар та Динамо надішлють делегації на похоронні церемонії. Обидва клуби будуть присутні через свої делегації у четвер на Національній арені для останнього вшанування Містера, як називали Мірчу Луческу, а також у п'ятницю на похороні. Протягом четверга обидві делегації прибудуть літаком до Бухареста, і їх очолять Рінат Ахметов з Шахтаря та Ігор Суркіс з Динамо.

З моменту його госпіталізації, я був своєрідним інформаційним центром для тих, хто в Україні. Багато людей цікавилися здоров'ям Мірчі Луческу, ми всі сподівалися на диво. Мені щодня телефонували і питали про його здоров'я. Ніхто не очікував чогось подібного, всі сподівалися, що Луческу одужає", – розповів агент і близький друг Луческу, Аркадій Запорожану.