Ахметов: Шахтар завжди був проукраїнським та патріотичним

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов наголосив на патріотичній позиції клубу та поділився амбітними планами команди на майбутнє.

Про це він розповів в інтерв'ю The Guardian.

Ахметов підкреслив, що клуб завжди мав чітку проукраїнську позицію, нагадавши про рішення 2007 року змінити російськомовну транслітерацію на емблемі на українську.

"Шахтар завжди був проукраїнським, завжди був патріотичним. Багато хто, можливо, цього не помічав. У 2007 році, коли ситуація на Донбасі була зовсім іншою, ми розробили нову емблему з написом "Шахтар" українською мовою, а не російською "Шахтьор". Це було зроблено у відповідь на опитування наших уболівальників. Лише зараз, після початку повномасштабного вторгнення, всі усвідомлюють, наскільки тверду проукраїнську позицію займає команда. Ми є послами для світу, які демонструють, що Шахтар – це український клуб і що ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет. Але фактично кожен українець є гордим послом своєї країни", – сказав він.

Говорячи про запрошення іноземних тренерів, він зазначив, що для нього патріот – це той, хто працює на благо України.

"Коли я вперше запросив сюди іноземного тренера, Невіо Скалу, люди запитували: "Чому ти не патріот?" На мою думку, патріот – це не обов'язково той, хто народився чи виріс в Україні, а той, хто працює на благо України. Скала допоміг нам виграти наш перший титул у 2002 році, він не боявся Лобановського, як багато українських тренерів. Через сім років, з Мірчею Луческу, ми виграли Кубок УЄФА (нині Ліга Європи УЄФА – прим.), і я відчував неймовірну гордість".

Щодо фінансової моделі сучасного європейського футболу, Ахметов наголосив, що прагне досягти високих стандартів, а не обмежувати топ-клуби штучними правилами.

"Я хочу, щоб ми спробували досягти того рівня, який встановив ПСЖ. Я не хочу, щоб існували будь-які правила, які б знизили рівень ПСЖ. Ми маємо прагнути грати на такому ж рівні, як і вони. Вони є одним із найкращих прикладів. Вони підписали багато молодих гравців і працюють як єдиний колектив", – зазначив він.

