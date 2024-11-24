Перес: Без Намібії, Уганди, Албанії та Фінляндії Вінісіус отримав би Золотий м'яч
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес розкритикував систему голосування Золотого м'яча, а також додав, що цьогорічну нагороду повинен був отримати гравець його клубу.
Його слова наводить AS.
"Вам варто запитати у організаторів, які критерії, але очевидно, що вони можуть робити все, що хочуть, без наслідків. Вони змінили систему голосування – замість 5 гравців можна було вибрати 10 – а також збільшили кількість очок з 6 до 15.
Журналісти з країн із великим населенням на зразок Індії не голосують, а інші країни з населенням менше мільйона мають право голосу. До того ж їх ніхто не знає! Без Намібії, Уганди, Албанії та Фінляндії Вінісіус отримав би Золотий м'яч. Окрім іншого, ці країни не віддали Вінісіусу жодного очка. Жодного", – поскаржився Перес.
Також іспанець заявив, що Золотий м'яч мав отримати гравець Реала.
"Я не маю нічого проти Родрі. Він великий футболіст родом із Мадрида. Він заслужив нагороду. Але не цього року. Її за будь-якими критеріями мав отримати гравець Реала", – наголосив президент "вершкових".
Нагадаємо, півзахисник Манчестер Сіті Родрі випередив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора на 41 очко у голосуванні за Золотий м’яч 2024 року: 1170 очок проти 1129.
Представники Реала проігнорували церемонію вручення після того, як взнали, що Вінісіус не отримає нагороду.