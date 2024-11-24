Перес: Без Намібії, Уганди, Албанії та Фінляндії Вінісіус отримав би Золотий м'яч

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес розкритикував систему голосування Золотого м'яча, а також додав, що цьогорічну нагороду повинен був отримати гравець його клубу.

Його слова наводить AS.

"Вам варто запитати у організаторів, які критерії, але очевидно, що вони можуть робити все, що хочуть, без наслідків. Вони змінили систему голосування – замість 5 гравців можна було вибрати 10 – а також збільшили кількість очок з 6 до 15.



Журналісти з країн із великим населенням на зразок Індії не голосують, а інші країни з населенням менше мільйона мають право голосу. До того ж їх ніхто не знає! Без Намібії, Уганди, Албанії та Фінляндії Вінісіус отримав би Золотий м'яч. Окрім іншого, ці країни не віддали Вінісіусу жодного очка. Жодного", – поскаржився Перес.