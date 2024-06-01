Буткевич розповів чи очікувати нових гучних трансферів Полісся

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич розповів, що нових гучних трансферів у клубі не буде принаймні до зими.

Його слова цитує Український футбол.

"Ми не боремося за таких гравців, як Піхальонок, Шепелєв, Андрієвський та Діалло. І форвардом Зорі Герреро ми також не цікавимось. У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро — навіть кращий.

Чи варто очікувати нових гучних придбань? Зараз — ні. Можливо взимку", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, нещодавно до житомирців приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчені воротарі.

Окрім цього, керівництво "вовків" призначило нового головного тренера. Ним став колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур.