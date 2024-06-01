Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Буткевич розповів чи очікувати нових гучних трансферів Полісся

Микола Дендак — 1 червня, 10:49
Буткевич розповів чи очікувати нових гучних трансферів Полісся

Президент житомирського Полісся Геннадій Буткевич розповів, що нових гучних трансферів у клубі не буде принаймні до зими.

Його слова цитує Український футбол.

"Ми не боремося за таких гравців, як Піхальонок, Шепелєв, Андрієвський та Діалло. І форвардом Зорі Герреро ми також не цікавимось. У нас є Луїфер, який не гірший за Герреро — навіть кращий.
Чи варто очікувати нових гучних придбань? Зараз — ні. Можливо взимку", — сказав Буткевич.

Нагадаємо, нещодавно до житомирців приєдналися кілька новачків. Також Полісся почало масштабну чистку складу — команду вже залишили два досвідчені воротарі.

Окрім цього, керівництво "вовків" призначило нового головного тренера. Ним став колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур.

Полісся Геннадій Буткевич

Полісся

Велике переселення з Дніпра-1 у Полісся продовжується: житомирці підписали ще одного гравця
Найкращий бомбардир Екстракляси може перейти в клуб УПЛ
Бойко потрапив у сферу інтересів кількох клубів УПЛ
Ніколи не захочу грати низьким блоком: новий тренер Полісся розповів про свою ігрову філософію
Полісся оголосило про припинення співпраці з Бойком

Останні новини