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Полісся призначило нового головного тренера

Игорь Чернявский — 26 травня, 14:49
Полісся призначило нового головного тренера

Колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур став новим головним тренером Полісся.

Про це житомирський клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.

36-річний фахівець замінив Сергія Шищенка, який підхопив команду після звільнення Юрія Калитвинцева і допоміг "вовкам" пробитися у Лігу конференцій. Інсайдери повідомляють, що Шищенко залишиться у структурі Полісся, але його нова посада поки невідома.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що новим наставником Полісся може стати спортивний директор клубу Даріо Друді.

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