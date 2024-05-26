Полісся призначило нового головного тренера

Колишній наставник Дніпра U-19 Імад Ашур став новим головним тренером Полісся.

Про це житомирський клуб повідомив у своєму Telegram-каналі.

36-річний фахівець замінив Сергія Шищенка, який підхопив команду після звільнення Юрія Калитвинцева і допоміг "вовкам" пробитися у Лігу конференцій. Інсайдери повідомляють, що Шищенко залишиться у структурі Полісся, але його нова посада поки невідома.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що новим наставником Полісся може стати спортивний директор клубу Даріо Друді.