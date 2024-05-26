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Буткевич розкрив імена перших новачків Полісся

Игорь Чернявский — 26 травня, 17:48
Буткевич розкрив імена перших новачків Полісся

Полісся вже домовилося про підписання чотирьох гравців.

Про це оголосив президент клубу Геннадій Буткевич на зустрічі з представниками ЗМІ.

З наступного сезону за Полісся гратимуть нападник Олексій Гуцуляк, півзахисник Руслан Бабенко (обоє Дніпро-1), центрбек Данило Бескоровайний (Кривбас). Також із дубля до першої команди перейде північномакедонський вінгер Дімітар Трайков.

На цій же зустрічі Буткевич оголосив, що новим головним тренером Полісся став Імад Ашур, який раніше працював з юнацькою командою Дніпра-1.

Наступного сезону житомиряни представлять Україну в Лізі конференцій. Їм вдалося здобути останню єврокубкову путівку завдяки перемозі над Шахтарем в останньому турі УПЛ.

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