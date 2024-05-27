Чистка складу: Полісся розпрощається з 9 гравцями
Щонайменше 9 гравців залишать Полісся у літнє міжсезоння.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Йдеться про воротарів Артема Поспєлова та Дениса Бойка, захисників Артема Шабанова та Василя Кравця, а також півзахисників Дениса Ндукве та Василя Грицука.
Окрім того, клуб не планує продовжувати орендні угоди щодо Микити Кравченка (повернеться в Динамо), Івана Петряка (Шахтар) та Яссіна Фортюне (Сьйон). Джерело зазначає, що це останні кадрові зміни в Поліссі.
Нагадаємо, напередодні президент житомирського клубу Геннадій Буткевич представив нового головного тренера та анонсував 4 трансфери.