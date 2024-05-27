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Чистка складу: Полісся розпрощається з 9 гравцями

Игорь Чернявский — 27 травня, 13:17
Чистка складу: Полісся розпрощається з 9 гравцями

Щонайменше 9 гравців залишать Полісся у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про воротарів Артема Поспєлова та Дениса Бойка, захисників Артема Шабанова та Василя Кравця, а також півзахисників Дениса Ндукве та Василя Грицука.

Окрім того, клуб не планує продовжувати орендні угоди щодо Микити Кравченка (повернеться в Динамо), Івана Петряка (Шахтар) та Яссіна Фортюне (Сьйон). Джерело зазначає, що це останні кадрові зміни в Поліссі.

Нагадаємо, напередодні президент житомирського клубу Геннадій Буткевич представив нового головного тренера та анонсував 4 трансфери.

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