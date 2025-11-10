Президент Наполі Де Лаурентіс відповів на можливу відставку Конте

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс заперечив чутки про можливе звільнення головного тренера команди Антоніо Конте.

Відповідне звернення до вболівальників клубу функціонер написав у соцмережі X.

"Я читаю в Інтернеті казки про відставку Конте. Я дуже люблю соціальні мережі, тому що вони є сучасним і швидким способом поширення думок. Але ви знаєте, що думки не завжди є правильними або прийнятними. Між мною і Конте завжди існувала особлива гармонія, яка об'єднує людей, які дуже подобаються не тільки неаполітанцям.

Уболівальникам, які прочитали якусь дурницю, я кажу: я пишаюся тим, що поруч зі мною, з Наполі і футболістами є така справжня людина, як Антоніо Конте, здатна з надзвичайною щедрістю і відданістю пожертвувати кожною секундою свого життя заради своєї професії. Це найважливіша гарантія, яку сьогодні можна дати клубу, футболістам і вимогливим вболівальникам, таким як вболівальники Наполі", – підсумував Де Лаурентіс.

Напередодні журналіст Маттео Моретто повідомив, що Конте мав зустрітися з керівництвом клубу щодо його майбутнього.

Антоніо Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз партенопейці мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Вчора, 9 листопада, підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте вословлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.

Раніше Де Лаурентіс назвав "звалищем" стадіон, на якому грає його команда, та закликав владу міста допомогти йому з будівництвом нової арени.