Наполі визначився з кандидатом на заміну Конте

Новим головним тренером Наполі може стати чинний наставник Лаціо Мауріціо Саррі.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Напередодні повідомлялося про те, що нинішній тренер Наполі, Антоніо Конте, найімовірніше, покине клуб наприкінці поточного сезону. Президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс уже визначив Саррі як пріоритетну кандидатуру на заміну Конте – це Саррі.

Окрім Наполі, запросити тренера Лаціо мріє Аталанта, проте в Неаполі впевнені, що Саррі вибере повернення в клуб із рідного міста, який він уже очолював у 2015 – 2018 роках.

В разі, якщо запросити Саррі не вдасться, Наполі розглядатиме кандидатури Массіміліано Аллегрі (Мілан), Фабіо Гроссо (Сассуоло) та Вінченцо Італьяно (Болонья).