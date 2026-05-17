Букмекери визначили фаворита матчу Піза – Наполі

Денис Шаховець — 17 травня 2026, 12:34
Букмекери визначилися з котируваннями на матч 37 туру італійської Серії А між Пізою та Наполі.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Наполі, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,38. Нічия – 5,00. Виграш Пізи – 8,50.

Поєдинок Піза – Наполі відбудеться 17 травня на "Арені Гарібальді" у Пізі. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Зазначимо, що наразі Наполі посідає 2 місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, а Піза – 20-те. Вони мають у своєму активі 70 і 18 очок відповідно.

