Конте розкритикував трансферну кампанію Наполі після ганебної поразки від ПСВ у Лізі чемпіонів

Головний тренер Наполі Антоніо Конте був розлючений на своїх підопічних через те, що сталося у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Слова 56-річного італійця наводить Daily Mail.

Вчора, 21 жовтня, Наполі зазнав нищівної поразки від ПСВ (2:6) у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Одною з причин такого результату італійський наставник партенопейців назвав завелику кількість новачків, які поповнили склад команди.

"Минулого року ми виграли надзвичайний і неймовірний чемпіонат, де всі гравці досягли своїх меж завдяки великій згуртованості та єдності. Однак цього року стало так багато матчів і так багато гравців. На мою думку, дев'ять нових гравців було забагато. Ми не були збалансованими. Я завжди говорив, що цей рік буде важким. Є деякі аспекти, які потрібно засвоїти з часом. Це рівень Ліги чемпіонів. Нам мало що сказати, але є багато над чим працювати, хоча ми знаємо, що це вимагатиме великих зусиль. Я щодня буваю в роздягальні, тому кажу певні речі: ми не повинні впадати у відчай. Ми спробуємо відтворити минулорічну хімію", – сказав Конте.

Італієць не став виправдовуватися за таку поразку. Він закликав футболістів перестати бути егоїстами та почати думати про командний успіх.

"Нам потрібно бути скромнішими, я вже давно вам це кажу. Деякі люди в Неаполі пускають дим, а це клуб, якому завжди потрібно говорити правду. І старі, і нові (гравці) повинні покращити свою гру. Ми всі повинні покращити свою гру, незалежно від вилучення. Якщо ми хочемо розвиватися і створити щось, чим Наполі може пишатися, ми повинні зрозуміти, що нам потрібно повернутися до минулого року, коли на кону стояло тільки благо Наполі. Це має повернутися – благо окремої людини не має значення. Важливим є благо команди, і через різні надмірні фактори виникло так багато ситуацій, що я навіть отримував задоволення від їх перегляду, зважаючи на те, наскільки вони були безсоромними. Повторюю, Неаполь і неаполітанців не можна обманювати".

Після трьох турів основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 Наполі посідає 22-е місце, маючи в активі тільки три очки.

Нагадаємо, що в паралельному матчі ПСЖ розгромив Баєр із рахунком 7:2. Проте ще в першому таймі французи залишилися вдесятьох – Ілля Забарний був вилучений, до цього "привізши" два пенальті.

Після гри лідер паризького колектива Усман Дембеле заявив, що вилучення українського захисника можна було уникнути.