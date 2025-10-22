Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Конте розкритикував трансферну кампанію Наполі після ганебної поразки від ПСВ у Лізі чемпіонів

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 15:43
Антоніо Конте
Антоніо Конте
УЄФА

Головний тренер Наполі Антоніо Конте був розлючений на своїх підопічних через те, що сталося у матчі Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Слова 56-річного італійця наводить Daily Mail.

Вчора, 21 жовтня, Наполі зазнав нищівної поразки від ПСВ (2:6) у третьому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Одною з причин такого результату італійський наставник партенопейців назвав завелику кількість новачків, які поповнили склад команди.

"Минулого року ми виграли надзвичайний і неймовірний чемпіонат, де всі гравці досягли своїх меж завдяки великій згуртованості та єдності. Однак цього року стало так багато матчів і так багато гравців.

На мою думку, дев'ять нових гравців було забагато. Ми не були збалансованими. Я завжди говорив, що цей рік буде важким. Є деякі аспекти, які потрібно засвоїти з часом.

Це рівень Ліги чемпіонів. Нам мало що сказати, але є багато над чим працювати, хоча ми знаємо, що це вимагатиме великих зусиль. Я щодня буваю в роздягальні, тому кажу певні речі: ми не повинні впадати у відчай. Ми спробуємо відтворити минулорічну хімію", – сказав Конте.

Італієць не став виправдовуватися за таку поразку. Він закликав футболістів перестати бути егоїстами та почати думати про командний успіх.

"Нам потрібно бути скромнішими, я вже давно вам це кажу. Деякі люди в Неаполі пускають дим, а це клуб, якому завжди потрібно говорити правду.

І старі, і нові (гравці) повинні покращити свою гру. Ми всі повинні покращити свою гру, незалежно від вилучення. Якщо ми хочемо розвиватися і створити щось, чим Наполі може пишатися, ми повинні зрозуміти, що нам потрібно повернутися до минулого року, коли на кону стояло тільки благо Наполі.

Це має повернутися – благо окремої людини не має значення. Важливим є благо команди, і через різні надмірні фактори виникло так багато ситуацій, що я навіть отримував задоволення від їх перегляду, зважаючи на те, наскільки вони були безсоромними. Повторюю, Неаполь і неаполітанців не можна обманювати".

Після трьох турів основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 Наполі посідає 22-е місце, маючи в активі тільки три очки.

Нагадаємо, що в паралельному матчі ПСЖ розгромив Баєр із рахунком 7:2. Проте ще в першому таймі французи залишилися вдесятьох – Ілля Забарний був вилучений, до цього "привізши" два пенальті.

Після гри лідер паризького колектива Усман Дембеле заявив, що вилучення українського захисника можна було уникнути.

Ліга чемпіонів Наполі ПСВ Антоніо Конте

Антоніо Конте

Конте: Де Брейне незадоволений заміною? Він обрав для цього не ту людину
Конте – про поразку Наполі від Манчестер Сіті: Все в межах норми
Гвардіола: Всюди, де Конте працює, видно його почерк
Легенда Манчестер Сіті та колишній помічник Довбика: як Конте і де Лаурентіс будують у Неаполі топклуб
Визначилися претенденти на приз найкращому тренеру світу

Останні новини