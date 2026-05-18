Гранд Серії А влітку залишиться без титулованого тренера

Головний тренер Наполі Антоніо Конте, швидше за все, залишить свою посаду наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, фахівець вже повідомив про своє рішення президенту клубу Ауреліо Де Лаурентісу.

Водночас бос неаполітанців не заперечує проти відходу тренера, тож сторони, ймовірно, найближчим часом розірвуть контракт.

Нагадаємо, що Конте очолив Наполі в 2024 році і одразу виграв із ним чемпіонський титул у Серії А.

У минулому він також працював в Італії з такими клубами, як Аталанта, туринський Ювентус та міланський Інтер. З чуток, про які останнім часом писала низка ЗМІ, він знову може стати наставником збірної Італії.

