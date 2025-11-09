Аталанта розгромно поступилася Сассуоло, Болонья сенсаційно переграла Наполі в 11 турі Серії А

У неділю, 9 листопада, відбулася низка матчів 11 туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Так, у перших поєдинках ігрового дня Сассуоло розгромив Аталанту, Болонья завдала поразки Наполі, а Дженоа розписала бойову нічию з Фіорентиною.

Зазначимо, що український півзахисник "грифонів" Руслан Малиновський не потрапив до заявки на матч.

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі, які закриватимуть програму туру: Рома Артема Довбика зіграє проти Удінезе, а Інтер прийме Лаціо.

Чемпіонат Італії – Серія А

11 тур, 9 листопада

Аталанта – Сассуоло 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Берарді (пен), 0:2 – 47 Пінамонті, 0:3 – 66 Берарді

Болонья – Наполі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Даллінга, 2:0 – 66 Лукумі

Дженоа – Фіорентина 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Естігор, 1:1 – 20 Гудмундссон (пен), 1:2 – 57 Пікколі, 2:2 – 60 Коломбо

Нереалізований пенальті: 50 – Коломбо (Дженоа)

19:00 Рома – Удінезе

21:45 Інтер – Лаціо

Нагадаємо, у суботу, 8 листопада, відбулося 4 матчі туру, в яких було зафіксовано три нульові нічиї.