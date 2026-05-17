Гойлунн: Тепер я офіційно став гравцем Наполі

Олександр Булава — 17 травня 2026, 19:32
Нападник збірної Данії Расмус Гойлунн став повноцінним гравцем італійського Наполі.

Про це футболіст розповів в Інстаграм.

Напередодні нападник відзначився голом у ворота Пізи у межах 37 туру Серії А.

"Цей гол мав символічне значення, тому що він означає дві речі. Ми тепер забезпечили Лігу чемпіонів з Наполі, що означає, що через мій контракт я тепер офіційно гравець Наполі і я прощаюся з Манчестер Юнайтед.

Це відчувається дивно, тому що протягом останнього року я вже відчував себе гравцем Наполі. Те, як ви, фанати, підтримували мене, змусило мене відчути себе як вдома і допомогло мені знову знайти свою впевненість – я дуже за це вдячний.

Прощання з Манчестер Юнайтед також певною мірою емоційне. Моя дитяча мрія здійснилася, коли я грав на "Олд Траффорд" у червоній формі. Тож сьогоднішній гол символізує новий упевнений старт, у якому я віддам усе для майбутнього в Наполі, і подяку всім фанатам, гравцям і персоналу Манчестер Юнайтед, які зробили мою дитячу мрію реальністю.

Час для нових мрій, тож давайте їх переслідувати", – написав Гойлунн.

Минулого літа Наполі орендував Гойлунна у Манчестер Юнайтед за 6 мільйонів євро з опцією викупу за 44 мільйони. Згідно з умовами угоди, опція активується автоматично, якщо Наполі вийде в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

