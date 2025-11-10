Конте зустрінеться з керівництвом Наполі для обговорення доцільності продовження співпраці

Кар'єра Антоніо Конте у статусі головного тренера Наполі потенційно наближається до свого завершення.

Про це повідомляє журналіст Relevo Маттео Моретто.

Згідно з джерелом, сьогодні, 10 листопада, має відбутися зустріч Конте з керівництвом неполітанського клубу, під час якої сторони намагатимуться зрозуміти, а чи варто їм продовжувати співпрацю.

Повідомляється, що тренер та клуб детально проаналізують кожен аспект цього делікатного моменту, а тому вже зовсім скоро чинний чемпіон Італії може залишитися без головного тренера.

Антоніо Конте очолив Наполі перед стартом сезону-2024/25, за підсумком якого він привів команду до титулу чемпіона Італії. Але зараз партенопейці мають триматчеву серію без перемог та посідають четверте місце турнірної таблиці Серії А. Вчора, 9 листопада, підопічні Конте зазнали поразки від Болоньї з рахунком 0:2.

Нагадаємо, що в жовтні Антоніо Конте вословлював невдоволення літньою трансферною політикою Наполі.

Раніше президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс назвав "звалищем" стадіон, на якому грає його команда, та закликав владу міста допомогти йому з будівництвом нової арени.