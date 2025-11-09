Президент Наполі: Наш стадіон – звалище, його терміново потрібно замінити

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловив своє невдоволення станом домашнього стадіону його команди.

Слова 76-річного італійця наводить ESPN.

Де Лаурентис сильно розкритикував застарілий стадіон імені Дієго Армандо Марадони. Він закликав владу Неаполя дозволити йому побудувати нову арену, щоб збільшити доходи та дати клубу змогу конкурувати зі своїми суперниками по чемпіонату та євроарені.

"Ми можемо заробити лише до трьох мільйонів на цьому звалищі "Марадони". Це досить велика різниця, чи не так?", – сказав Де Лаурентіс, порівнявши доходи його команди з Міланом та Інтером.

"Я сказав те саме, коли Карло Анчелотті очолив нашу команду у 2018 році. Парі Сен-Жермен платить таку ж орендну плату за свій стадіон, як і ми, але вони мають повну ексклюзивність і заробляють 100 мільйонів євро на рік, тоді як ми маємо доступ лише три дні: до, під час і після матчу. Це старий стадіон, з легкоатлетичною доріжкою і навіть ровом, який відштовхує вболівальників ще далі".

Де Лаурентис заявив, що профінансує новий стадіон для Наполі. Але при цьому він зазначив, що влада Неаполя не допомагає клубу у цьому питанні.

"Влада тут є найбільшими ворогами футболу. Вони не усвідомлюють, що є 25 мільйонів потенційних виборців, яким небайдужий цей вид спорту. Нам потрібна більша гнучкість. Дозвольте клубам будувати або переобладнати стадіони з інтегрованими житловими проектами. Ці доходи можуть підтримувати довгострокові інвестиції".

Починаючи з моменту відкриття у 1959 році, Наполі грає на "Стадіо дель Соле" (перша назва), який у 1963 році був перейменований у "Сан-Паоло". Після смерті Дієго Марадони у 2020 році арена змінила назву вдруге, цього разу на честь легендарного аргентинського футболіста. За свою історію стадіон пережив дві реконструкції (1989-1990 та 2019).

Нагадаємо, що Мілан та Інтер викупили "Сан-Сіро" з планами знести стадіон та побудувати на його місці нову та сучасну арену. На цю новину відреагував легенда "россонері" та президент УАФ Андрій Шевченко.