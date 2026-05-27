Головний тренер Ельче оголосив про відхід з команди

Іспанський фахівець Едер Сарабія залишив посаду головного тренера Ельче.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сарабія мав чинний контракт до 2027 року, але після спілкування з керівництвом Ельче він вирішив залишити команду.

"Вчора ми повідомили клуб про наше рішення не продовжувати співпрацю. Це були два чудові роки, протягом яких ми досягли історичних результатів", – заявив Сарабія.

Едер Сарабія очолив Ельче у червні 2024 року. За два роки команда під його керівництвом провела 88 поєдинків: 38 перемог, 24 нічиї та 26 поразок.

На початку сезону 2025/26 Ельче не програв перші сім матчів чемпіонату, опинившись на 4-му місці за підсумком вересня. Проте згодом команда розгубила перевагу.

У підсумковій турнірній таблиці Ла Ліги Ельче посів 15-те місце, зберігши прописку в еліті на наступний сезон.

Раніше повідомлялося, що Жирона з Віктором Циганковим і Владиславом Ванатом програла Ельче битву за місце в Ла Лізі.