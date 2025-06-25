Президент Інгульця Поворознюк запропонував скоротити УПЛ до восьми команд

Президент футбольного клубу "Інгулець" Олександр Поворознюк запропонував зміни формату Української Прем'єр-ліги. Він вважає, що варто скоротити чемпіонат до восьми команд, щоб український футбол розвивався.

Про це функціонер заявив у подкасті на каналі "Український подкаст #1".

"Я пропоную взагалі зробити вісім команд, такого рівня, як Динамо Київ, Шахтар, Полісся, Олександрія. І зробити ще якусь лігу. Щоб кожен матч був як Динамо – Шахтар. Ось тоді буде якийсь прогрес у футболі", – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Раніше ЛНЗ підписав голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука. Зазначимо, що Паламарчук потрапив у символічну збірну УПЛ сезону 2024/25. Голкіпер також встановив новий рекорд за відбитими пенальті у чемпіонаті.