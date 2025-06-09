ЛНЗ підписав основного голкіпера Інгульця та півзахисника Руха – джерело

ЛНЗ підписав голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука та півзахисника Руха Артура Рябова.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Про терміни контрактів та фінансові подробиці не розголошується.

За інформацією джерела, черкаський клуб також зацікавлений у підписанні і голкіпера Руха Дмитра Ледвія.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ завершує перехід атакувального хавбека Марка Подоляка.

Зазначимо, що Паламарчук потрапив у символічну збірну УПЛ сезону 2024/25. Голкіпер також встановив новий рекорд за відбитими пенальті у чемпіонаті.

Як відомо, 5 червня клуб очолив колишній тренер Руха Віталій Пономарьов.