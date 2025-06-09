УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25

Українська Прем’єр-Ліга склала символічну збірну всього чемпіонату сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

До уваги брались символічні збірні всіх 30 турів, які формувалися разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України.

Символічна збірна сезону УПЛ 2024/25

Голкіпер: Олексій Паламарчук (Інгулець)

Захисники: Андрій Цуріков (Колос), Артем Шабанов (Олександрія), Джордан (Зоря), Ілля Крупський (Ворскла)

Півзахисники: Георгій Судаков (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Єгор Твердохліб (Кривбас), Олександр Назаренко (Полісся), Олексій Гуцуляк (Полісся)

Нападник: Владислав Ванат (Динамо)

Головний тренер: Руслан Ротань (Олександрія)

Раніше УПЛ визначила найкращого гравця, тренера та молодого гравця за підсумками сезону 2024/25.