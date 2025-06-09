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УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25

Олексій Мурзак — 9 червня 2025, 14:16
УПЛ визначила символічну збірну за підсумками сезону 2024/25
УПЛ

Українська Прем’єр-Ліга склала символічну збірну всього чемпіонату сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба УПЛ.

До уваги брались символічні збірні всіх 30 турів, які формувалися разом з ведучими, експертами, коментаторами УПЛ ТБ та представниками провідних спортивних ЗМІ України.

Символічна збірна сезону УПЛ 2024/25

Голкіпер: Олексій Паламарчук (Інгулець)

Захисники: Андрій Цуріков (Колос), Артем Шабанов (Олександрія), Джордан (Зоря), Ілля Крупський (Ворскла)

Півзахисники: Георгій Судаков (Шахтар), Артем Бондаренко (Шахтар), Єгор Твердохліб (Кривбас), Олександр Назаренко (Полісся), Олексій Гуцуляк (Полісся)

Нападник: Владислав Ванат (Динамо)

Головний тренер: Руслан Ротань (Олександрія)

Раніше УПЛ визначила найкращого гравця, тренера та молодого гравця за підсумками сезону 2024/25.

Динамо Київ Інгулець Колос Кривбас Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Артем Шабанов Георгій Судаков Руслан Ротань Андрій Цуріков Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Владислав Ванат Зоря Луганськ Ворскла Полтава Єгор Твердохліб Олександр Назаренко Олексій Гуцуляк Ілля Крупський Олексій Паламарчук Полісся Житомир

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