Я сам би сів в автобус і привіз би їх сюди: Інфантіно висловив радість щодо участі Ірану на ЧС-2026

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив радість та захоплення участю збірної Ірану на чемпіонаті світу 2026 року.

Його слова наводить BBC.

"Щодо Ірану, хочу сказати, що я надзвичайно щасливий. У березні цього року я їздив до Туреччини, щоб провідати іранську збірну.

Тоді люди казали, що Іран не зможе потрапити на чемпіонат світу. Я пообіцяв їм, що вони приїдуть, і додав: якщо знадобиться, я сам сяду за кермо автобуса до Тегерана і привезу їх сюди. На що вони відповіли: "Якщо буде треба, ми самі сядемо в автобус і приїдемо". Вони кваліфікувалися і хочуть грати. У цьому і полягає справжній дух футболу. Звісно, є певні виклики, це непросто. Але я не знаю, хто ще зміг би за таких обставин – на які ми не мали жодного впливу – гарантувати, що Іран приїде і зіграє.

Коли гратиме Іран, стадіон буде повністю заповнений. Я сподіваюся на позитивну атмосферу, адже це і є футбол – можливість для людей забути про буденну реальність і зосередитися на матчі та улюбленій команді.

Я щиро радий, що нам вдалося зробити так, аби Іран приїхав і зіграв. І я пишаюся роботою своєї команди".