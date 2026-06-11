Я сам би сів в автобус і привіз би їх сюди: Інфантіно висловив радість щодо участі Ірану на ЧС-2026
Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловив радість та захоплення участю збірної Ірану на чемпіонаті світу 2026 року.
Його слова наводить BBC.
"Щодо Ірану, хочу сказати, що я надзвичайно щасливий. У березні цього року я їздив до Туреччини, щоб провідати іранську збірну.
Тоді люди казали, що Іран не зможе потрапити на чемпіонат світу. Я пообіцяв їм, що вони приїдуть, і додав: якщо знадобиться, я сам сяду за кермо автобуса до Тегерана і привезу їх сюди. На що вони відповіли: "Якщо буде треба, ми самі сядемо в автобус і приїдемо". Вони кваліфікувалися і хочуть грати. У цьому і полягає справжній дух футболу. Звісно, є певні виклики, це непросто. Але я не знаю, хто ще зміг би за таких обставин – на які ми не мали жодного впливу – гарантувати, що Іран приїде і зіграє.
Коли гратиме Іран, стадіон буде повністю заповнений. Я сподіваюся на позитивну атмосферу, адже це і є футбол – можливість для людей забути про буденну реальність і зосередитися на матчі та улюбленій команді.
Я щиро радий, що нам вдалося зробити так, аби Іран приїхав і зіграв. І я пишаюся роботою своєї команди".
Нагадаємо, що міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що якщо під час матчів його збірної на чемпіонаті світу на трибунах будуть доноситися неприйнятні гасла чи з'являтимуться неофіційні прапори, то головний тренер буде зупиняти гру.
Зауважимо, що збірна Ірану потрапила в групу G на ЧС-2026, де її суперниками мають бути Бельгія, Єгипет і Нова Зеландія. Сам турнір триватиме з 11 червня до 19 липня.
Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.