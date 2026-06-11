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Мексика – Південна Африка. Онлайн-трансляція першого матчу ЧС-2026

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 07:50
Getty Images
Мексика – Південна Африка. Онлайн-трансляція першого матчу ЧС-2026

У четвер, 11 червня, відбудеться матч-відкриття чемпіонату світу-2026 із футболу, в якому зустрінуться збірні Мексики та Південної Африки.

Гру на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко розсудить бразильська бригада арбітрів на чолі з Вілтоном Сампайо. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Мексика – Південна Африка безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що у групу A також потрапили збірні Чехії та Південної Кореї. Вони свій дебютний матч на турнірі зіграють 12 червня о 5:00 за київським часом.

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