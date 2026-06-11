Інфлюенсерів без журналістської візи можуть депортувати за контент на ЧС-2026

Інфлюенсери, які записують та публікують контент під час чемпіонату світу 2026 року, будуть зобов'язані мати журналістську візу.

Про це повідомляє The Touchline.

Блогери повинні заздалегідь оформити відповідні документи для роботи на турнірі. У разі відсутності журналістської візи творці контенту будуть депортовані.

Зазначимо, що ЧС-2026 разом із США приймають також Канада та Мексика. Він триватиме з 11 червня до 19 липня.

Матч-відкриття відбудеться в Мехіко на стадіоні "Ацтека" та розпочнеться о 22:00. За текстовою трансляцією поєдинку Мексика – Південна Африка можна буде стежити за посиланням.