Останній бій Мессі та Роналду, генерал Мбаппе і Трамп на трибунах. Спецвипуск УП. Чат до ЧС-2026
На ютуб-каналі "Української правди" вийшов спеціальний випуск "УП. Чат", присвячений старту чемпіонату світу 2026 з футболу.
Разом із заступником головної редакторки "Української правди" Євгеном Будерацьким про Мундіаль поговорили футбольний вболівальник, вокаліст гурту "ТНМК" Олександр Фоззі Сидоренко, спортивний журналіст Микола Васильков, спортивний коментатор Сергій Лукʼяненко та автор і ведучий каналу "Трендець" Дмитро Поворознюк.
Чемпіонат світу 2026 розпочнеться у четвер, 11 червня, матчем Мексика – ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, у турнірі, який приймають США, Мексика та Канада, вперше в історії візьмуть участь 48 національних збірних замість звичних 32 команд.