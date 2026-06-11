Останній бій Мессі та Роналду, генерал Мбаппе і Трамп на трибунах. Спецвипуск УП. Чат до ЧС-2026

На ютуб-каналі "Української правди" вийшов спеціальний випуск "УП. Чат", присвячений старту чемпіонату світу 2026 з футболу.

Разом із заступником головної редакторки "Української правди" Євгеном Будерацьким про Мундіаль поговорили футбольний вболівальник, вокаліст гурту "ТНМК" Олександр Фоззі Сидоренко, спортивний журналіст Микола Васильков, спортивний коментатор Сергій Лукʼяненко та автор і ведучий каналу "Трендець" Дмитро Поворознюк.

Чемпіонат світу 2026 розпочнеться у четвер, 11 червня, матчем Мексика – ПАР. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, у турнірі, який приймають США, Мексика та Канада, вперше в історії візьмуть участь 48 національних збірних замість звичних 32 команд.