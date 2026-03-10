Українська правда
Микола Літвінов — 10 березня 2026, 14:00
Ми маємо боротися з ним усіма силами: Інфантіно – про расизм у футболі
Джанні Інфантіно
Getty Images

Президент ФІФА Джанні Інфантіно поділився думками щодо боротьби з проявами расизму у футболі.

Його слова передає AS.

"Расизму немає місця. Ми маємо боротися з ним усіма силами. Ми живемо у 2026 році – не можна дискримінувати когось через те, звідки він походить. Іноді люди кажуть мені, що расизм – це проблема суспільства.

Так, але у футболі ми маємо вирішувати її у футболі, а суспільство вирішуватиме її так, як вважатиме за потрібне. У футболі расизм не має існувати, і немає виправдання для його толерування. Нульова толерантність. Прикривати рот і говорити щось неприйнятне – це неприйнятно".

За словами Інфантіно, гравці, які прикривають рот рукою для виголошення расистських образ, після збору доказів отримуватимуть вилучення з поля.

"Якщо гравець прикриває рот і говорить щось расистське, його, очевидно, потрібно вилучити з поля. Звичайно, коли це стає дисциплінарним випадком, ми маємо проаналізувати ситуацію і мати докази, але ми більше не можемо приймати старі виправдання".

Нагадаємо, напередодні УЄФА відхилила апеляцію Бенфіки щодо дискваліфікації півзахисника "орлів" Джанлуки Престіанні, якого нападник Реала Вінісіус Жуніор звинуватив у расистських висловах під час матчу 1/16 фіналу Ліги чемпіонів.

Сам аргентинський футболіст дав свідчення організації та заперечив використання будь-яких расистських слів на адресу Вінісіуса. Також "орли" спростували чутки про те, що нібито аргентинець підтвердив португальському клубу, що ображав під час гри лідера Реала.

