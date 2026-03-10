Ми маємо боротися з ним усіма силами: Інфантіно – про расизм у футболі

Президент ФІФА Джанні Інфантіно поділився думками щодо боротьби з проявами расизму у футболі.

Його слова передає AS.

"Расизму немає місця. Ми маємо боротися з ним усіма силами. Ми живемо у 2026 році – не можна дискримінувати когось через те, звідки він походить. Іноді люди кажуть мені, що расизм – це проблема суспільства.



Так, але у футболі ми маємо вирішувати її у футболі, а суспільство вирішуватиме її так, як вважатиме за потрібне. У футболі расизм не має існувати, і немає виправдання для його толерування. Нульова толерантність. Прикривати рот і говорити щось неприйнятне – це неприйнятно".