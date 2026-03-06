Назвали матір "повією" та побажали смерті: гравець Тулузи став жертвою расизму після матчу Кубку Франції

Сенегальський легіонер французької Тулузи Пап Демба Діоп став жертвою расизму після чвертьфінального матчу Кубку Франції, у якому його команда сенсаційно у серії пенальті вибила зі змагань Марсель.

Про це повідомляє La Depeche.

Один із фанів "олімпійців" вирішив образити 22-річного футболіста, який реалізував останній 11-метровий (4:3). Уболівальник надіслав йому повідомлення у соцмережах, де образив його та матір гравця. Окрім цього розлючений фанат побажав смерті Демба, додавши емоджі мавпи.

"Брудний негр. Твоя мати – повія. Сподіваюся, ти здохнеш уві сні сьогодні", – написав фан Марселя.

Тулуза заступилась за свого футболіста, висловивши підтримку скривдженому Демба. У французькому клубі наголосили, що рішуче засуджують усі форми расизму і дискримінації, яким немає місця у спорті та загалом у суспільстві.

Відзначимо, що Демба виступає за клуб Ліги 1 на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Його контракт належить французькому Страсбуру. У футболці Тулузи сенегалець вже провів 10 матчів, у яких забив гол та віддав один асист.

Додамо, що у півфіналі Кубку Франції Тулуза зіграє проти Ланса, який вибив у чвертьфіналі Ліон Романа Яремчука. Протистояння заплановане на 22 квітня. В іншому поєдинку 1/2 фіналу турніру Страсбур зустрінеться з Ніццою.