Президент федерації футболу Саудівської Аравії подав у відставку після вильоту своєї збірної з ЧС-2026

Президент Федерації футболу Саудівської Аравії Яссер Аль-Місехал подав у відставку через виліт своєї збірної з чемпіонату світу-2026, зазначивши, що він бере на себе відповідальність за недосягнення бажаного результату.

Про це повідомляє Reuters.

"Те, що національна збірна не змогла пройти до наступного раунду чемпіонату світу, – це результат, який не відповідає нашим амбіціям. Я беру на себе повну відповідальність за це та прошу вибачення у всіх, хто сподівався побачити нашу команду на кращому місці.

Виходячи з мого переконання, що відповідальність вимагає надання можливості для початку нового етапу, я вирішив не залишатися на посаді до кінця поточного терміну повноважень", – прокоментував своє рішення саудівський спортивний політик.

Зазначимо, що Яссер Аль-Місехал посідав цю посаду близько семи років та був однією з ключових осіб, хто домовлявся, щоб Саудівська Аравія приймала в себе світову першість 2034 року.

Нагадаємо, що саудити вибули з цьогорічного мундіалю за підсумками групового етапу, який вони провели без жодної перемоги. Спочатку підопічні Йоргоса Доніса зіграли внічию з Уругваєм (1:1), потім розгромно поступилися Іспанії (0:4) та в заключному турі розписали фатальну для себе мирову з Кабо-Верде (0:0).